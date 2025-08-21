Per la prima volta l’intelligenza artificiale generativa è stata usata per progettare da zero degli antibiotici. Lo studio, pubblicato su Cell, ha addestrato il programma con le strutture di milioni di composti esistenti e poi gli ha chiesto di realizzare due nuove molecole, che si sono rivelate efficaci contro due varianti resistenti agli antibiotici della gonorrea e dello staffilococco aureo. Secondo gli autori ci vorrà ancora almeno un anno prima che i test clinici possano cominciare.