L’Eurovision torna a Vienna: lo ha annunciato il 20 agosto la tv pubblica austriaca Orf, organizzatrice della prossima edizione del concorso canoro la cui finale è prevista per il 16 maggio 2026. La capitale austriaca si era candidata sull’entusiasmo per la vittoria, nel 2014, di Conchita Wurst. “La reputazione di Vienna come una delle città musicali più importanti al mondo e la sua posizione nel cuore dell’Europa la rendono la città ideale per ospitare la 70 a edizione della competizione”, ha affermato Martin Green, direttore dell’Eurovision.