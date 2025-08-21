Il 15 agosto a Beyoğlu, un distretto di Istanbul, centinaia di persone sono scese in piazza (nella foto) per protestare contro l’arresto del sindaco della municipalità, İnan Güney, esponente del Partito popolare repubblicano (Chp, all’opposizione), nell’ambito di un’inchiesta per corruzione che a luglio aveva già portato all’arresto del sindaco della metropoli, Ekrem İmamoğlu. Insieme a Güney, scrive Birgün, sono stati arrestati 44 dipendenti comunali di Beyoğlu. Güney è il sedicesimo sindaco del Chp a essere arrestato in pochi mesi.