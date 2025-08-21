“Ok, per favore smettetela di nascondere gli animali in posti strani sul vostro corpo per cercare di fargli passare i controlli di sicurezza aeroportuali”. È l’appello della Transportation security administration, l’agenzia per la sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti, dopo che una donna (di cui non è stato fatto il nome) ha superato i controlli all’aeroporto di Miami con due tartarughe infilate nel reggiseno. Una era avvolta in nastro adesivo medico con la testa che spuntava fuori, l’altra era completamente avvolta nella plastica, ed è morta. A quanto pare erano animali domestici. L’agenzia sottolinea che è perfettamente legale viaggiare con animali domestici, anche se “devono essere rimossi da qualsiasi trasportino e passare attraverso il checkpoint”. La tartaruga sopravvissuta è stata confiscata dal dipartimento della pesca e della fauna selvatica della Florida.