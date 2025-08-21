Sono rientrati in Texas i deputati del Partito democratico che il 3 agosto avevano lasciato lo stato per impedire l’approvazione di una legge che riorganizza i distretti elettorali. “Una volta approvata, la proposta di legge favorirebbe i repubblicani alle elezioni per la camera di Washington”, scrive il Texas Observer. L’assenza dei democratici aveva impedito ai repubblicani di raggiungere il quorum necessario per procedere con la votazione, ma il governatore Greg Abbott potrà convocare nuove sessioni speciali. La protesta ha riportato al centro del dibattito nazionale il tema del gerrymandering, la modifica dei confini elettorali per svantaggiare gli avversari. In California si discute una riorganizzazione che favorirebbe i democratici.