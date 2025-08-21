L’interferone è un potente antivirale ma ha dei gravi effetti collaterali. Per superare questo limite, scrive Science Translational Medicine, sono stati identificati dieci geni che riproducono la sua funzione antivirale senza provocare reazioni avverse. I test sugli animali con l’rna messaggero di questi geni hanno evidenziato una maggiore resistenza a virus come quelli dell’influenza e del covid, suggerendo la possibilità di sviluppare un farmaco universale contro le infezioni virali.