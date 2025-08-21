L’interferone è un potente antivirale ma ha dei gravi effetti collaterali. Per superare questo limite, scrive Science Translational Medicine, sono stati identificati dieci geni che riproducono la sua funzione antivirale senza provocare reazioni avverse. I test sugli animali con l’rna messaggero di questi geni hanno evidenziato una maggiore resistenza a virus come quelli dell’influenza e del covid, suggerendo la possibilità di sviluppare un farmaco universale contro le infezioni virali.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1628 di Internazionale, a pagina 95. Compra questo numero | Abbonati