Ad agosto il numero di disoccupati in Germania ha superato la soglia dei tre milioni di persone, scrive Die Zeit. Secondo la Bundesagentur für Arbeit, l’agenzia federale per il lavoro, è la prima volta che succede dal febbraio del 2015. Attualmente, quindi, in Germania il tasso di disoccupazione è al 6,4 per cento. Di solito, spiega il settimanale, dopo la pausa estiva ci sono più licenziamenti, dato che in vista dell’autunno molte aziende si rinnovano. Ora, però, secondo l’istituto di ricerca Ifo molte imprese tedesche cominciano a spostare la produzione all’estero, soprattutto perché in Germania non riescono a trovare la manodopera specializzata di cui hanno bisogno. ◆