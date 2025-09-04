N el 2024, secondo il collettivo Les morts de la rue, in Francia sono morte 855 persone senza tetto: 38 erano bambini. Nel 2022 il governo aveva annunciato il progetto “Zéro enfants à la rue” (Zero bambini sulla strada), ricorda Mediapart. Ma, come fa notare l’Unicef in un rapporto pubblicato il 28 agosto, il numero di bambini senza tetto non ha smesso di crescere negli ultimi anni: ad agosto erano 2.159, il 6 per cento in più rispetto al 2024, e il 30 per cento rispetto al 2022. Per il 2025 si prevede un ulteriore aumento.