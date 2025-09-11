Il primo ministro Shigeru Ishiba (nella foto) si è dimesso dopo le insistenti pressioni di una parte del Partito liberaldemocratico (Pld). Ishiba si è preso la responsabilità delle due sconfitte consecutive alle urne del Pld, che da luglio guida un governo di minoranza, scrive l’Asahi Shimbun. Il 4 ottobre il partito eleggerà il nuovo leader e, al contrario di quel che succede di solito in Giappone, non è scontato che questo diventi primo ministro, dato che il Pld non ha più la maggioranza in parlamento. I candidati alla leadership sono vari, ma chi la spunterà dovrà ottenere anche i voti dei partiti d’opposizione.