Il New York Times ha chiesto a esperti di tecnologia e psicologi dei consigli per ridurre la dipendenza dal telefono. “Stabilisco due o tre momenti nella giornata in cui controllare messaggi, social e email: 15 minuti la mattina presto, prima di pranzo e nel pomeriggio”, dice il docente di gestione della tecnologia Paul Leonardi. Nella famiglia di Clare Morell, autrice del libro The tech exit, accantonano il telefono un giorno alla settimana, tenendolo in casa come un apparecchio fisso per rispondere alle chiamate, oppure portandone con sé uno solo per le emergenze quando escono. “Quando sto per aprire Facebook o Instagram”, dice la psicologa Sherry Turkle, “mi fermo e chiamo un amico”. ◆