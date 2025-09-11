La corte suprema tailandese ha deciso che l’ex primo ministro e leader populista Thaksin Shinawatra, deposto dal colpo di stato militare del 2006, dovrà scontare un anno di carcere per le condanne ricevute in passato. È l’ennesimo colpo alla famiglia dopo la destituzione della premier Paetongtarn Shinawatra decisa dalla corte costituzionale, scrive The Nation.
