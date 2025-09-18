Corea del Sud Il 15 settembre il governo di Seoul ha annunciato che avvierà un’inchiesta per stabilire se ci sono state violazioni dei diritti umani durante il raid delle autorità statunitensi in una fabbrica di batterie sudcoreana in Georgia. Circa trecento lavoratori coreani senza un visto regolare sono stati arrestati e rimpatriati il 12 settembre.