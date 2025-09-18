Le malattie non trasmissibili come cardiopatie, tumori e diabete sono la principale causa di morte nel mondo. Ma tra il 2001 e il 2019 la probabilità di morire prima degli 80 anni per queste patologie è diminuita nell’80 per cento dei paesi, afferma uno studio su The Lancet. Il rischio più basso si registra in Corea del sud per le donne e a Singapore per gli uomini, quello più alto rispettivamente in Afghanistan ed Eswatini. I progressi sono dovuti a farmaci, vaccini e restrizioni su tabacco e alcol, ma negli ultimi dieci anni hanno rallentato .