Il 15 settembre l’autorità antitrust cinese ha reso noto di aver condotto indagini preliminari sul colosso tecnologico statunitense Nvidia, arrivando alla conclusione che l’azienda ha violato le norme sulla concorrenza. Come spiega il Wall Street Journal, per ora l’autorità non ha precisato se prenderà provvedimenti. Le indagini riguardano un’operazione del 2020, quando Pechino approvò l’accordo con cui la Nvidia aveva comprato la cinese Mellanox Technologies, imponendo all’azienda statunitense di fornire microchip alla Cina. Secondo Pechino quest’accordo è saltato dopo che Washington ha bloccato l’esportazione dei prodotti più avanzati della Nvidia in Cina. ◆