L’Airbus, la Thales e la Leonardo hanno avviato delle trattative per mettere insieme le loro attività nel campo dei satelliti e sfidare il dominio della statunitense Starlink, scrive Le Monde. I contatti fra i tre principali produttori europei di satelliti sono cominciati alla metà del 2024 e potrebbero produrre dei risultati concreti entro la fine del 2025. La Thales e la Leonardo sono già partner nel settore spaziale dal 2007, attraverso la Thales Alenia Space e la Telespazio. “Ma la loro fusione con la Airbus completerebbe il consolidamento del settore europeo, creando un operatore da dieci miliardi di euro con un fatturato di più di sei miliardi. Un eventuale accordo, tuttavia, dovrebbe essere approvato dalle autorità europee”.