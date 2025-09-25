“Il 21 settembre decine di migliaia di persone hanno manifestato in varie città del Brasile contro un progetto di legge che rafforza l’immunità dei parlamentari e contro il voto alla camera di un procedimento d’urgenza per concedere l’amnistia alle persone condannate per aver partecipato l’8 gennaio 2023 all’assalto alle istituzioni dello stato a Brasília”, scrive il sito Uol. A Rio de Janeiro ( nella foto ) Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque si sono esibiti davanti a circa 40mila persone per sostenere i manifestanti. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha scritto su Instagram che i brasiliani “non vogliono né impunità né amnistia”.