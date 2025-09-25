La sera del 22 settembre l’attivista egiziano-britannico Alaa Abdel Fattah è stato accolto da parenti e amici nella casa di famiglia al Cairo dopo aver ricevuto la grazia dal presidente Abdel Fattah al Sisi, insieme ad altri cinque detenuti. Simbolo della rivoluzione egiziana del 2011, Abdel Fattah, 43 anni, ha trascorso gran parte degli ultimi dieci anni in carcere. Era stato arrestato l’ultima volta nel 2019 e condannato nel 2021 a cinque anni di prigione per aver denunciato le violenze della polizia. Scontata la pena le autorità lo hanno trattenuto in carcere, rifiutandosi di conteggiare gli anni trascorsi in detenzione preventiva. ◆Nella foto: Alaa Abdel Fattah con la madre Laila Soueif