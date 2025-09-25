  1. Quando ti aggiungono contro la tua volontà, fingiti morto.
  2. Prima di mandare un meme nella chat dei genitori di classe, ricorda che in gioco c’è anche la reputazione di tuo figlio.
  3. I gruppi per fare un regalo vanno distrutti appena s’incassa l’ultima quota.
  4. La chat di condominio è il male.
  5. Se il gruppo “weekend a Madrid” sopravvive a sei anni dal viaggio, è il caso di organizzarne un altro.

