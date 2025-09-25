- Quando ti aggiungono contro la tua volontà, fingiti morto.
- Prima di mandare un meme nella chat dei genitori di classe, ricorda che in gioco c’è anche la reputazione di tuo figlio.
- I gruppi per fare un regalo vanno distrutti appena s’incassa l’ultima quota.
- La chat di condominio è il male.
- Se il gruppo “weekend a Madrid” sopravvive a sei anni dal viaggio, è il caso di organizzarne un altro.
