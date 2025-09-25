Il 18 settembre il governo portoghese guidato dal conservatore Luís Montenegro ha deciso d’investire 1,3 miliardi di euro nella costruzione e nella ristrutturazione di dodicimila alloggi da offrire con affitti accessibili alle famiglie, scrive Público. Il progetto sarà realizzato grazie all’intervento della Banca europea degli investimenti (Bei). L’istituto, in particolare, coprirà il 75 per cento dell’investimento. In base all’accordo, gli enti locali hanno tempo fino al 2030 per presentare dei progetti finanziabili dalla Bei e dal governo di Lisbona. La gestione del programma, conclude il quotidiano portoghese, sarà affidata all’Instituto da habitação e da reabilitação urbana, l’ente pubblico per le politiche abitative.