“Il 22 settembre le autorità della provincia ecuadoriana di El Oro hanno reso noto che una rivolta nel carcere di Machala, nel sud del paese, ha provocato la morte di tredici detenuti e di un agente penitenziario”, scrive il quotidiano El Comercio. La rivolta è scoppiata tra affiliati di due bande rivali che si contendono dal carcere il controllo del territorio e del traffico di droga.