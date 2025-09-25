“Il 22 settembre le autorità della provincia ecuadoriana di El Oro hanno reso noto che una rivolta nel carcere di Machala, nel sud del paese, ha provocato la morte di tredici detenuti e di un agente penitenziario”, scrive il quotidiano El Comercio. La rivolta è scoppiata tra affiliati di due bande rivali che si contendono dal carcere il controllo del territorio e del traffico di droga.
Questo articolo è uscito sul numero 1633 di Internazionale, a pagina 35. Compra questo numero | Abbonati