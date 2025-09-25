Con un comunicato congiunto i governi militari di Burkina Faso, Mali e Niger hanno annunciato il 23 settembre di volersi ritirare dalla Corte penale internazionale (Cpi), accusata di essere “uno strumento di repressione neocoloniale”, scrive Jeune Afrique. Le giunte che guidano i tre paesi hanno rapporti stretti con la Russia di Vladimir Putin, su cui pende un mandato di arresto della Cpi. In passato la corte è già stata accusata di avere un pregiudizio antiafricano, visto che 32 delle 33 persone sotto processo all’Aja sono africane.
