Il 29 settembre almeno tre persone sono morte e 38 sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di una scuola islamica a Sidoarjo, sull’isola di Java. I pilastri dell’edificio hanno ceduto mentre era in costruzione un piano aggiuntivo, scrive il Jakarta Post.
