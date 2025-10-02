La ricostruzione digitale del cranio fossile Yunxian 2 ( nell’immagine ), trovato in Cina e risalente a circa un milione di anni fa, potrebbe cambiare le teorie sull’origine della nostra specie. Lo studio dei tratti morfologici suggerisce che il cranio appartenga all’ Homo longi anziché all’ Homo erectus , scrive Science. Se confermata, questa ipotesi anticiperebbe di 400mila anni la separazione tra i nostri antenati, i neandertal e l’ H. longi , e collocherebbe il primo Homo sapiens in Asia occidentale e non in Africa.