La Food and drug administration statunitense aggiungerà un’avvertenza sul paracetamolo in gravidanza per una possibile associazione con l’autismo, in linea con le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump. Ma secondo la comunità scientifica non ci sono prove di un legame causale, scrive Nature: l’aumento delle diagnosi di autismo sembra dipendere dall’ampliamento dei criteri e non da un reale incremento dei casi. L’Agenzia europea del farmaco e l’Organizzazione mondiale della sanità confermano che il paracetamolo resta l’analgesico e antipiretico più sicuro in gravidanza.