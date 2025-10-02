La Bosch, la più grande fornitrice mondiale di componenti per auto, ha annunciato 13mila licenziamenti entro il 2030. Anche la compagnia aerea Lufthansa ha detto che nello stesso periodo licenzierà quattromila dipendenti, principalmente nel settore amministrativo.
