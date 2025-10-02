“Il 26 settembre il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha annunciato che revocherà il visto al presidente colombiano Gustavo Petro, che giorni prima aveva guidato una protesta per le strade di New York a sostegno del popolo palestinese”, El País. Per il governo statunitense il suo comportamento era stato “imprudente e incendiario”. Petro era negli Stati Uniti per partecipare all’assemblea generale dell’Onu.