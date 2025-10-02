Il 25 settembre l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ( nella foto ) è stato condannato a cinque anni di prigione per associazione a delinquere nel caso dei sospetti finanziamenti dell’ex leader libico Muammar Gheddafi alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007. Anche gli ex ministri Claude Guéant e Brice Hortefeux sono stati condannati rispettivamente a sei e due anni di prigione. L’indagine era stata aperta grazie alle rivelazioni del sito d’informazione Mediapart che avevano ricostruito “uno dei più gravi scandali della quinta repubblica. Di fronte a un’ostilità totale, a una forte pressione politica e mediatica, questa inchiesta è l’esempio di quello che un giornalismo davvero indipendente può realizzare”.