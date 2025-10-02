Il 1 ottobre gli Stati Uniti sono entrati in shutdown , il blocco delle attività federali, una situazione che si verifica quando i partiti al congresso non riescono a trovare un accordo sulla legge di bilancio. I parlamentari democratici chiedono di estendere alcuni programmi federali per la sanità, e temono che ogni concessione possa essere interpretata dai loro elettori co me una resa al presidente Donald Trump ( nella foto ); i leader repubblicani sono contrari a queste proposte e accusano i democratici di voler mettere in difficoltà il presidente. Durante lo shutdown il governo federale continua a portare avanti solo le attività considerate essenziali, come il finanziamento dell’esercito, il pagamento delle pensioni, la gestione delle infrastrutture, mentre interrompe tutte le altre, come la gestione dei parchi nazionali e dei musei e il rilascio di visti e documenti. Circa 750mila dipendenti del governo federale hanno smesso di lavorare. Negli ultimi anni queste situazioni sono diventate più comuni a causa della polarizzazione politica. L’ultimo shutdown risale al 2019, durante il primo mandato di Trump, quando il blocco durò 35 giorni e fu il più lungo della storia statunitense.