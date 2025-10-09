“Il presidente Donald Trump continua la sua campagna contro le città governate dal Partito democratico, ma i tribunali per ora stanno vanificando i suoi sforzi”, scrive il Chicago Tribune. L’ultimo scontro riguarda Portland, la città dell’Oregon che il presidente ha paragonato a “una zona di guerra”, anche se la situazione nelle strade è tranquilla. Il 4 ottobre la giudice Karin Immergut ha bloccato la decisione della Casa Bianca di inviare in città la guardia nazionale di stanza in Oregon. Per aggirare la decisione, Trump ha ordinato di radunare truppe da altri stati, come la California e il Texas, per poi mandarle a Portland. A quel punto la giudice ha emesso una nuova sentenza che impedisce per 14 giorni di dispiegare in Oregon soldati da altri stati. La guardia nazionale è la principale forza di riservisti degli Stati Uniti.