Sarah Mullally ( nella foto ), 63 anni, è stata nominata il 3 ottobre 106 a arcivescova di Canterbury: è la prima donna a diventare primate della chiesa anglicana, scrive la Bbc. Vescova di Londra dal 2018, ha scelto la strada religiosa dopo 35 anni di lavoro come infermiera oncologica. Diventerà ufficialmente arcivescova durante una cerimonia a gennaio, seguita da un’altra alla quale saranno probabilmente presenti i rappresentanti della famiglia reale. Mullally è stata scelta dieci mesi dopo le dimissioni del suo predecessore, Justin Welby, che aveva lasciato l’incarico in seguito alle accuse per la sua gestione di uno scandalo di abusi nella chiesa anglicana.