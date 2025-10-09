Il 6 ottobre la Corte penale internazionale (Cpi) ha riconosciuto Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, detto Ali Kushayb, colpevole di 27 capi d’accusa per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi tra il 2003 e il 2004 nella regione sudanese del Darfur. Come nota Sudan Tribune, è la prima condanna relativa alla guerra di vent’anni fa, per cui la Cpi ha emesso mandati d’arresto anche per l’ex presidente Omar al Bashir e altri esponenti del regime. Kushayb, 76 anni, era uno dei leader dei miliziani janjaweed , usati da Al Bashir per reprimere la rivolta dei gruppi ribelli del Darfur. Da quella milizia hanno avuto origine i paramilitari delle Forze di supporto rapido, che dall’aprile 2023 combattono una guerra civile contro l’esercito sudanese.