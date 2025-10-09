Il 6 ottobre la Corte penale internazionale (Cpi) ha riconosciuto Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, detto Ali Kushayb, colpevole di 27 capi d’accusa per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi tra il 2003 e il 2004 nella regione sudanese del Darfur. Come nota Sudan Tribune, è la prima condanna relativa alla guerra di vent’anni fa, per cui la Cpi ha emesso mandati d’arresto anche per l’ex presidente Omar al Bashir e altri esponenti del regime. Kushayb, 76 anni, era uno dei leader dei miliziani janjaweed , usati da Al Bashir per reprimere la rivolta dei gruppi ribelli del Darfur. Da quella milizia hanno avuto origine i paramilitari delle Forze di supporto rapido, che dall’aprile 2023 combattono una guerra civile contro l’esercito sudanese.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1635 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati