L’aglio non è molto ricco di vitamine, scrive Der Spiegel, ma contiene una sostanza chiamata allicina che ha proprietà antivirali, antibatteriche e antiossidanti, e che si forma quando viene schiacciato, tritato o masticato. Secondo diversi studi, mangiare regolarmente aglio porterebbe vari benefici per la salute, ma va consumato crudo perché cuocerlo ne distrugge i nutrienti. La ricerca non ha ancora deciso se questa pianta è un superfood e bisogna ricordare che fa bene solo consumandola con moderazione.