Più di un terzo degli adulti rimane seduto oltre otto ore al giorno, scrive Le Figaro: davanti al computer, in macchina, sul divano. Questo stile di vita sedentario è dannoso anche per chi pratica attività sportiva durante la settimana. L’Agenzia francese per la sicurezza alimentare (Anses) raccomanda di camminare per cinque minuti ogni trenta in cui si sta seduti, in particolare dopo i pasti. “Stare in piedi, camminare o salire le scale per cinque minuti migliora i parametri metabolici, come i livelli di zucchero nel sangue o di insulina”, scrive l’Anses. “Invece di scrivere un’email a un collega, perché non alzarsi e andare a parlargli di persona?”, conclude Le Figaro. ◆