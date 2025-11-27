- Se il primo passo è comprarti un guardaroba “più country”, non hai capito il senso del cambiamento.
- Quel profumo di bosco è umidità, la stessa che avrai nelle lenzuola.
- Non si vive di solo orto: assicurati che ci sia un supermercato nei paraggi.
- Avere finalmente una casa più grande è bellissimo. Finché non la devi pulire.
- Hai paura dei ragni? Resta a vivere in città.
