“Il 22 novembre almeno sette compagnie aeree, tra cui la colombiana Avianca, la portoghese Tap, le spagnole Iberia e Air Europe e la cilena Latam hanno annunciato la sospensione dei loro collegamenti con il Venezuela a causa dei rischi legati all’aumento dell’attività militare nel paese”, scrive l’Afp. Il giorno prima la Federal aviation administration, l’autorità statunitense che si occupa dell’aviazione, aveva messo in guardia da situazioni potenzialmente pericolose per chi sorvola la regione. Dalla fine di agosto gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione contro il governo del leader venezuelano Nicolás Maduro con un grande schieramento di forze militari e attacchi alle imbarcazioni di presunti narcoterroristi nel mar dei Caraibi e nell’oceano Pacifico. Finora negli attacchi sono morte almeno ottanta persone.