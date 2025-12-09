- Prima di scegliere il film, scegli un prodotto antizanzara adeguato.
- Se dura più di due ore, portati un cuscino.
- Stai guardando il film a sbafo da cento metri di distanza. Non era meglio pagare il biglietto?
- Se opti per un drive-in, l’unico film ammesso è Grease.
- Portare uno snack
va bene, la borsa frigo no. regole@internazionale.it
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1366 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati