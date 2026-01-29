Veronika, una mucca di 13 anni, è il primo caso conosciuto di uso intenzionale di utensili da parte di un bovino. L’animale infatti afferra con la bocca bastoni e scope per grattarsi parti del corpo difficili da raggiungere, un comportamento finora osservato solo in poche specie come scimpanzé, elefanti o delfini. Due biologi dell’università di Vienna hanno filmato Veronika, scoprendo che sceglieva una specifica parte della scopa in base alla zona da grattare: le setole per la pelle spessa della schiena, il manico liscio per le parti più morbide del ventre e delle mammelle. Secondo il suo proprietario ha appreso questa abilità autonomamente e l’ha perfezionata nel tempo. Veronika vive in un paesino della Carinzia, in Austria, in un ambiente ricco di stimoli e a stretto contatto con gli umani. Un contesto che, secondo i ricercatori, potrebbe aver favorito l’apprendimento spontaneo dell’uso flessibile degli strumenti, un’abilità cognitiva rara nel regno animale e a lungo considerata esclusiva degli umani. ◆