Da quando Donald Trump è di nuovo presidente degli Stati Uniti sono cambiate molte cose, soprattutto in peggio. Ora ha perfino introdotto una nuova categoria dell’economia politica: la vittoria apparente. A dispetto di quanto trionfalmente annunciato, non è riuscito a mettere la Cina in ginocchio con la guerra commerciale. L’accordo raggiunto è più che mai lontano da una vera vittoria di Trump, ma è comunque un successo per l’economia mondiale e per l’umanità. C’è da sgranare gli occhi quando Trump gioisce per un “nuovo inizio” con la Cina o quando festeggia un “colloquio positivo”. Tutto questo non sarebbe stato necessario se non avesse aumentato i dazi sulle merci cinesi del 145 per cento. Se queste tariffe dovessero tornare in vigore, lo scambio di merci tra le due maggiori potenze economiche sarebbe soffocato. Non c’è da sorprendersi, quindi, se dopo l’accordo provvisorio le borse si sono riprese. Un altro dramma trumpiano è stato superato. Ma la domanda è: per quanto?