Ho studiato il silenzio
Parole che sfuggono alla fucina del pensiero
si piantano in profondità nei tessuti molli
dove creano infezione
e febbre alta
Parole che hanno sostato a lungo sulla mola
e se scagliate nel mondo
possono fratturare le ossa
che non si saldano più
Io sono un’armeria
inutilizzata
e sfavillano le lame.
Arndís Þórarinsdóttir è una scrittrice, traduttrice, giornalista e critica letteraria islandese nata nel 1982. Si dedica soprattutto alla narrativa per ragazzi. Questo testo è tratto dalla raccolta Innræti (“Indole”, Mál og Menning 2020). Traduzione dall’islandese di Silvia Cosimini.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1631 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati