Ho studiato il silenzio

Parole che sfuggono alla fucina del pensiero si piantano in profondità nei tessuti molli dove creano infezione e febbre alta

Parole che hanno sostato a lungo sulla mola e se scagliate nel mondo possono fratturare le ossa che non si saldano più

Io sono un’armeria inutilizzata e sfavillano le lame.

Arndís Þórarinsdóttir è una scrittrice, traduttrice, giornalista e critica letteraria islandese nata nel 1982. Si dedica soprattutto alla narrativa per ragazzi. Questo testo è tratto dalla raccolta Innræti (“Indole”, Mál og Menning 2020). Traduzione dall’islandese di Silvia Cosimini.