È passato qualche mese. Il corpo ha di nuovo questa solitudine che conquista il vuoto e novembre. Sento un disamore della carne. Un futuro è scoppiato e più in dentro silenzio e niente più e le terre dell’aria..

Aroa Moreno Durán è una poeta e romanziera spagnola nata nel 1981. In Italia sono usciti i suoi romanzi Cose che si portano in viaggio (Guanda 2020) e Bassa marea (Guanda 2022). È autrice della prima biografia illustrata di Almudena Grandes, Almudena. Una biografía (Lumen 2024). Questo testo è tratto dalla sua raccolta più recente, Todavía una noche (Tusquets 2025), tra i cui temi c’è quello, evocato in questa poesia, dell’aborto spontaneo. Traduzione dallo spagnolo di Monica Bedana.