Descrivere le violenze commesse ad Amsterdam contro i tifosi israeliani come un pogrom è sbagliato per quattro ragioni. Innanzitutto dai video disponibili si vede che i sostenitori del Maccabi Tel Aviv sono stati attaccati non in quanto ebrei, ma in quanto israeliani. La parola pogrom, quindi, confonde antisemitismo e antisionismo. In secondo luogo, all’inizio della giornata i tifosi del Maccabi sono stati filmati mentre gridavano “Finite gli arabi! Vinceremo!”. Una bandiera palestinese è stata bruciata. Un tassista è stato aggredito. Questo contesto è stato ampiamente trascurato. Un pogrom comporta che ci siano una vittima e un carnefice. In terzo luogo, descrivere quegli attacchi come un pogrom ci porta a ignorare la grande differenza tra lo status degli ebrei in Europa un secolo fa e il loro posto in Israele oggi, dove sono la maggioranza in uno stato che vanta uno degli eserciti più formidabili del mondo. L’analogia del pogrom ci porta a immaginare un mondo popolato per sempre da ebrei assediati e dai loro potenti nemici. La realtà oggi è diversa, come dimostra la devastante guerra di Israele contro Gaza. In quarto luogo, la parola pogrom è stata vergognosamente messa al servizio del razzismo. Invece di combattere l’antisemitismo, tutto ciò non fa che rafforzare ulteriormente il razzismo.