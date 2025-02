Elon Musk non è il presidente degli Stati Uniti – è nato in un altro paese, non è stato eletto e la sua nomina alla guida di un dipartimento del governo non è stata nemmeno confermata dal parlamento – ma a quanto pare esercita un’influenza enorme a Wash­ington. Se l’è guadagnata prendendo il controllo dell’informazione, dei sistemi di pagamento e della gestione del personale. A quanto pare stiamo assistendo a una sorta di golpe burocratico.

Dopo l’insediamento di Trump, il miliardario ha messo insieme una squadra che sembra avere un potere fortemente ambiguo nella Casa Bianca: il dipartimento per l’efficienza governativa (Doge). Musk ha preso possesso di almeno un edificio governativo e ha in programma di affittarne o venderne altri. Inoltre ha incaricato alcune persone di due delle sue aziende, la Tesla e la Boring Company, di pianificare ampi tagli dei dipendenti in vari enti federali, tra cui l’ufficio per la gestione del personale (Opm). Secondo Wired, uno dei consulenti di Musk ha 21 anni, mentre un altro si è diplomato l’anno scorso. In queste settimane alcuni dipendenti dell’Opm legati al dipartimento per l’efficienza avrebbero installato dei server per la posta elettronica vulnerabili agli attacchi degli hacker e in grado di raccogliere dati sui funzionari pubblici, probabilmente violando alcune leggi federali. Inoltre i collaboratori di Musk avrebbero avuto pieno accesso al sistema usato dal dipartimento del tesoro per fare pagamenti per conto del governo federale (ogni anno il tesoro invia circa cinquemila miliardi di dollari nelle tasche degli statunitensi) e ai computer che custodiscono i dati personali di milioni di dipendenti pubblici. Secondo la Reuters, le stesse persone avrebbero impedito ad alcuni funzionari di accedere ai sistemi.

Lo scorso fine settimana l’amministrazione Trump ha messo in congedo due funzionari dell’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) che avevano cercato di bloccare i tentativi dei collaboratori di Musk di accedere a informazioni riservate. Su X, il social network di sua proprietà, Musk ha scritto che “l’Usaid è un’organizzazione criminale. È arrivato il momento che sparisca”. Il 3 febbraio ai dipendenti dell’agenzia è stato impedito di entrare negli uffici della sede centrale. Tante piccole azioni che messe insieme hanno un effetto sconvolgente. Il piano che Musk cerca di realizzare attraverso il dipartimento è abbastanza chiaro: smantellare il governo, preoccupandosi nel frattempo di consolidare il proprio potere e punire gli avversari politici.

Il problema e la soluzione

Due giorni prima delle elezioni del 2024 avevo scritto che Musk avrebbe guidato il Doge come ha fatto con Twitter dopo averlo comprato, cioè seminando il caos. Sfortunatamente avevo ragione. Musk sta seguendo il copione alla lettera.

Bisogna tenere a mente che ci sono due parametri per valutare il successo dei suoi progetti. Il primo è cercare di capire se le organizzazioni di cui prende il controllo ottengono dei benefici dalla sua leadership; il secondo è chiedersi cosa ci guadagni lui personalmente dall’operazione. Dal punto di vista finanziario, la sua gestione di X è stata un incubo. Ha fatto crollare le entrate pubblicitarie e il numero degli utenti, e ha scaricato sulle banche che hanno finanziato l’acquisizione un cumulo di debiti che prima o poi saranno costrette a svendere.

Eppure la sua influenza personale e il suo patrimonio sono cresciuti. Ai sostenitori di Musk e di Trump non interessa che X sia gestita in modo disastroso. L’importante è aver mantenuto la promessa di dare ai progressisti la punizione che meritavano, eliminando le regole sugli account verificati e riammettendo i provocatori che erano stati bloccati. Sotto il controllo di Musk, X è diventato un focolaio di teorie del complotto e un megafono della destra radicale. Il miliardario ha trasformato la piattaforma in un’arma politica, contribuendo chiaramente alla vittoria di Trump, quindi possiamo dire che l’acquisto di Twitter è stato un successo.

Nemici dovunque ◆ “Molti dei provvedimenti di Trump contro la pubblica amministrazione sembrano essere guidati dalla volontà di punire quelli che considera i suoi nemici”, scrive il Los Angeles Times. Il 31 gennaio 2025 sono stati licenziati almeno dodici procuratori federali che hanno indagato sul presidente e sui suoi sostenitori per l’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Poco prima Trump aveva rimosso diversi funzionari del dipartimento di giustizia che avevano lavorato ai due casi federali contro di lui. Intanto il nuovo direttore dell’Fbi ha chiesto che siano rese pubbliche le informazioni sugli agenti che hanno condotto le indagini sul presidente. Due gruppi di agenti hanno fatto causa al dipartimento di giustizia per bloccare questa richiesta, per timore che possa portare a ritorsioni e a licenziamenti.

Sta succedendo qualcosa di simile con il Doge. Musk e gli altri imprenditori della Silicon valley inseguono da tempo il sogno di prendere il controllo del governo federale e gestirlo come se fosse una start-up. Ma c’è un problema: il governo federale non è un’azienda informatica. “La posta in gioco è completamente diversa”, mi ha detto un ex dirigente di Twitter. Questa persona, che ha chiesto di mantenere l’anonimato perché ha lavorato con Musk e teme ritorsioni, sostiene che il miliardario sia del tutto incapace di riconoscere i propri limiti.

Pensare che il governo degli Stati Uniti sia gestito in modo inefficiente non è del tutto sbagliato. Di recente ho parlato con Robert Gordon, ex responsabile per la mobilità economica durante l’amministrazione Biden, per capire fino a che punto la macchina amministrativa sia complessa e che tipo di riforme servirebbero. Gordon mi ha spiegato che il paese ha un bisogno disperato di sveltire i processi del governo federale per consentire ai funzionari di lavorare più rapidamente e di usare tecnologie più moderne come il Direct file dell’agenzia delle entrate (un servizio introdotto di recente per consentire ai contribuenti di presentare gratuitamente la dichiarazione dei redditi). “Non c’è dubbio sul fatto che il governo potrebbe fare di più in molti settori”, ha ammesso Gordon. “Ma servono interventi specifici, introdotti in modo sensato. Bisogna prestare attenzione ai dettagli. Musk e il Doge, invece, vogliono far saltare tutto per aria. L’amministrazione Trump non si preoccupa di migliorare il modo in cui il governo finanzia i servizi per milioni di persone. Vuole seminare il panico e la confusione tra i funzionari pubblici”. Il 3 febbraio Musk ha scritto su X che la squadra del tesoro che ha creato Direct file non esiste più: “Il gruppo è stato eliminato”.

Spese contestate Le principali voci di spesa del governo federale approvate dal congresso per l’anno fiscale 2025, miliardi di dollari e percentuale del budget ( fonte: fiscaldata.treasury.gov )

Gordon è preoccupato dal fatto che i tagli imposti dal Doge potrebbero danneggiare i meccanismi amministrativi indispensabili per far funzionare il governo. Procedure apparentemente semplici come l’assegnazione di sussidi federali durante un’emergenza (una pandemia, per esempio) hanno bisogno di coordinamento tra i funzionari di agenzie diverse. “Sono processi che coinvolgono molte persone e in cui la qualità del lavoro è determinante”, dice Gordon, preoccupato anche dal fatto che il caos scatenato dagli interventi di Musk comprometterà ogni possibilità di riforma. “Se vuoi migliorare il sistema devi dare maggiore spazio ai dipendenti statali che sanno cosa fare”, sottolinea. “Ma d’ora in avanti le persone più capaci potrebbero finire per licenziarsi, visto che non avrebbero difficoltà a trovare un altro lavoro”.

Naturalmente la cosiddetta “destra tecnologica” la pensa diversamente. In settimana il politologo Henry Farrell ha scritto: “Il fatto che nessuno al Doge capisca come funzioni il governo è una scelta, non un errore. Se comprendi il funzionamento della burocrazia federale fai parte del problema, non della soluzione”.

Ma con questa logica è impossibile gestire delle organizzazioni complesse. Come mi ha spiegato l’ex dirigente di Twitter, dopo l’arrivo di Musk i suoi collaboratori hanno proposto idee che i dipendenti esperti avevano già analizzato e scartato in passato. “Ovviamente avevamo cercato di trovare nuovi sbocchi, per esempio nel campo della verifica dell’identità e della gestione dei bot, ma avevamo bocciato alcune soluzioni sulla base delle ricerche e dei dati. C’è un’enorme differenza tra il nostro metodo e quello di Musk, basato sulle idee sparate a raffica senza tante valutazioni”. La mia fonte aggiunge che nel 2022, quando Musk è diventato amministratore delegato di Twitter, ha “impostato il processo decisionale intorno agli umori del momento”. Questi umori erano spesso determinati dai dipendenti più vicini a Musk, ed erano pochi nella sua cerchia a parlare onestamente con lui. “Così da un processo decisionale razionale siamo passati a un sistema basato sull’aria che tira e il servilismo”.

Reazione prevedibile

L’ex dirigente di Twitter sottolinea una differenza significativa tra il social network e il Doge: il governo è una macchina vasta e complessa, e durante un attacco questa caratteristica può rivelarsi una risorsa. “Anche se provi a usare il lanciafiamme contro il governo, la distruzione non sarà mai istantanea. Devi affrontare ostacoli legali e battaglie al congresso. Nel frattempo saranno i singoli individui ad assicurare il funzionamento dei servizi essenziali”. I dipendenti pubblici competenti, insomma, potrebbero comunque avviare un cambiamento positivo e progressivo dall’interno.

È un’idea consolante, ma temo che analizzare i dettagli di questo attacco dilettantesco contro il governo sia un po’ come concentrarsi sui guadagni e sulle perdite di X, trascurando le reali ambizioni di Musk. Quali sono i criteri del Doge per valutare i suoi risultati? Se vogliamo basarci sull’evoluzione di X, l’efficacia, la funzionalità e la sostenibilità sono aspetti trascurabili, mentre l’obiettivo di Musk potrebbe essere lo stesso che aveva quando ha comprato Twitter: impossessarsi di un’istituzione inefficiente e contestata, plasmarla a propria immagine e somiglianza e sfruttarla per punire i nemici e premiare gli amici. Il dipartimento per l’efficienza, in questo senso, non è altro che un tentativo grossolano di trasformare il governo degli Stati Uniti nella personale arma politica di Musk. ◆ as

Charlie Warzel è un giornalista statunitense. All’Atlantic si occupa di tecnologia e mezzi d’informazione.

