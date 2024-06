Anni fa l’artista Adam Basanta mi mostrò come la data visualization potesse trasformare un romanzo in una mappa per vedere quante volte nei Miserabili di Hugo o in Madame Bovary di Flaubert i personaggi s’incrociano l’un l’altro, quante volte un aggettivo segue un sospiro e come una serie di ricorrenze involontarie diventi un livello segreto di poesia e intelligenza. Approfittando del titolo dell’ultimo lavoro di Alessandra Novaga, The artistic image is always a miracle (uscito per Die Schachtel), m’interrogo sui riferimenti incrociati all’interno della mappa che siamo diventati.