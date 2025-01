Ascoltandolo, ci si poteva scambiare la parte. E chi l’ha amato è sempre stato con lui, perché sentiva che l’artista era dalla sua parte, in maniera fraterna e orizzontale (malgrado il mare verticale). Si è sempre detto che era gentile, uno splendido musicista con cui suonare, con cui conversare. E tuttavia in questa gentilezza si evince anche un cuore sicuro o senz’altro consapevole del fatto che si possono scrivere canzoni serie e proporre forme di temporalità e di ascolto che si scollano da mode e manifesti e volano su un altro piano. Questa consapevolezza ha sempre un costo per l’artista che la persegue, ma lui ha avuto la grazia di non metterlo mai in cifre, e di lasciarlo sempre in poesie. Ciao Paolo Benvegnù. ◆