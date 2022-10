Io sono un grande fan di Madonna, e non solo perché sono gay. Oltre alla sua musica, ho sempre apprezzato il modo in cui ha sfidato le convenzioni e si è posta come una donna padrona della sua sessualità, dei suoi soldi e, in generale, della sua vita. Sono cresciuto ammirandola e in questi decenni mi ci sono affezionato come a una di famiglia. Quindi per me oggi è particolarmente triste vederla trasformata nella caricatura di se stessa. Madonna, che oggi ha 64 anni, passa il tempo su Instagram e TikTok con la foga di un’adolescente, ostentando un’immagine ipersessualizzata e molto rifatta. Spesso svestita e truccata in modo pesante, si accompagna a ragazzi sempre più giovani. Tanti fan non la stimano più, perché pensano che stia invecchiando seguendo delle aspettative maschiliste. Forse non hanno tutti i torti, ma io non la mollo: Madonna ha passato decenni a battersi per le donne, per le minoranze etniche e per la comunità lgbt quando nessun’altra pop star lo faceva, e ora non è giusto liquidarla come una vecchia carampana solo perché non sta invecchiando da donna emancipata. Ci ha già dato tanto come modello di riferimento, che invecchi pure come le pare.