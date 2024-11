Questo incontro avrà tre protagonisti, che probabilmente lo vivranno in modo diverso: voi genitori, vostra figlia e la sua famiglia biologica. Per quanto riguarda voi due, considerando il fatto che vostra figlia è adulta, non mi aspetterei grandi rivoluzioni. Il vostro rapporto con lei è consolidato e non cambierà. Per la sua famiglia d’origine potrebbe esserci qualche conseguenza più importante: incontrare la ragazza potrebbe riaprire vecchie ferite o alterare i loro equilibri. La vera protagonista, però, è vostra figlia: incontrare i suoi genitori biologici potrebbe avere un profondo impatto nel rapporto con se stessa. Chi è dato in adozione deve in qualche modo affrontare la questione di essere stato affidato ad altri, per scelta o per bisogno, e immagino che capire i motivi di questa scelta, o anche decidere di non volerli scoprire, sia molto utile per raggiungere un equilibrio personale. Il vostro ruolo, com’è sempre stato, sarà quello di starle accanto e sostenerla in questa fase delicata. E di farlo con il massimo dell’apertura mentale: se lei creerà un rapporto con la sua famiglia d’origine sarà una cosa bella per lei e per tutti voi, perché non farà altro che arricchirvi tutti emotivamente.

daddy@internazionale.it