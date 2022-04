◆ L’Eni, l’azienda italiana dell’energia, ha annunciato il 13 aprile 2022 di aver firmato un accordo con l’Egyptian natural gas holding company (Egas) per aumentare la produzione di gas in Egitto e i rifornimenti di gas naturale liquefatto all’Europa. Secondo l’Eni l’accordo potrebbe garantire già quest’anno forniture fino a tre miliardi di metri cubi di gas liquefatto verso l’Europa. L’annuncio arriva mentre “l’Italia e l’Europa accelerano gli sforzi per trovare fonti alternative di gas e ridurre la loro dipendenza dalla Russia” in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, scrive la Reuters. Presente in Egitto dal 1954, l’Eni è attualmente il principale produttore d’idrocarburi nel paese, con circa 360mila barili di petrolio al giorno. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia, ha commentato su Facebook che l’accordo rischia di finanziare la repressione in Egitto e di fare “un danno enorme ai movimenti locali per i diritti umani”.