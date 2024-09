Basta con Tinder: per trovare l’amore bisogna frequentare Goodreads, Letterboxd o Strava. Il Guardian racconta una tendenza che riguarda la ricerca di un partner: diminuisce l’attrattiva delle app dedicate e aumenta l’uso di quelle pensate per hobby, come il cinema (Letterboxd), la lettura (Goodreads) o la corsa (Strava). “È un modo per connettersi attraverso interessi comuni”, spiega la ricercatrice Carolina Are. Le aspettative sono inferiori rispetto a un’app a cui ti iscrivi per cercare nuove relazioni e quindi l’atmosfera è più rilassata. “Ormai le app d’incontri sembrano un supermercato”, afferma Are. “Molte persone sono deluse dal fatto di essere giudicate solo in base all’aspetto”. ◆