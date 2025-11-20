Kyley Sitton, social media manager del quotidiano statunitense The Washington Post, racconta in un articolo come ha capito di essere dipendente da smartphone e social. “È diventato chiaro: il problema non era il mio telefono, era la mia incapacità di annoiarmi. Avevo colmato ogni tragitto giornaliero, ogni momento tranquillo con qualcosa: notifiche, distrazioni, foto”. Sitton ha provato Brick, un “mattoncino” che blocca le app che non vuoi usare: “Nei due mesi successivi i momenti di quiete hanno smesso di sembrare vuoti da riempire e hanno cominciato a sembrare veri e propri spazi per pensare”, spiega. “Ho cominciato a chiedermi: cosa mi interessa veramente quando non c’è pubblico?”.