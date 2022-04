La grande maggioranza, il 64 per cento, ha risposto di sì, senza troppe differenze d’età, genere o livello d’istruzione (Italia e Regno Unito sono stati i due paesi con il maggior numero di risposte affermative, l’81 per cento).

Nel 2021 il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha fatto un sondaggio in cinquanta paesi intervistando 1,2 milioni di persone. La domanda era: “Pensate che ci sia un’emergenza climatica?”.

È un paradosso: in tutto il mondo la gente chiede con forza che si affronti la crisi climatica, ma i governi fanno poco o nulla. In alcuni casi, ha scritto Bill McKibben sul Guardian, perché si tratta di regimi autoritari o di paesi con spazi di democrazia sempre più ristretti, come per esempio Cina, Brasile, India e ovviamente anche la Russia.

I dittatori sono spesso il prodotto dei combustibili fossili, anche perché il petrolio e il gas si concentrano in pochi posti e chi li controlla acquisisce un potere enorme. Sole e vento, invece, sono intrinsecamente democratici: sono ovunque e non possono essere controllati da una singola persona.